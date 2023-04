La Libertas ne fa sette, il Murata passa di misura

Due vittorie di fattura completamente diversa quelle degli anticipi di martedì della 28esima giornata del campionato sammarinese. La Libertas abbatte il Pennarossa con un clamoroso 7-0, mentre il Murata si impone di misura sul Fiorentino in un match delicato in chiave playoff. La squadra di Sperindio, ormai certa di accedere alla post-season e ben salda al sesto posto, trova la terza vittoria consecutiva in una gara a senso unico. L’equilibrio viene spezzato al 13’ grazie al primo gol stagionale di Gasperoni: tiro da fuori che piega le mani di Benedettini e vale il vantaggio granata. Poco dopo la mezz’ora grande azione personale di Barlafante che si conclude col palo, ma sulla ribattuta arriva capitan Olcese che raddoppia. Passano solo pochi minuti e il copione in pratica si ripete: Barlafante si procura un rigore dopo un contatto in

area con Conti, Olcese lo trasforma per il tris della Libertas. Ad avvio ripresa la musica non cambia anzi cresce ancor di più la sinfonia della squadra di Borgo Maggiore. Al 50’ Kacem calcia potente da fuori dopo suggerimento di Gasperoni e buca Boujir per il 4-0. Piove sul bagnato per il Pennarossa che poco dopo resta anche in dieci.

La gara è sempre più in discesa per la Libertas che trova anche il pokerissimo. Bucci tira, Vittori la intercetta ma spedisce la palla nella propria porta. Ma la doppietta è dietro l’angolo ed arriva al 69’. La Libertas non si ferma e dopo solo due minuti va in gol anche con Kuqi. Per il Pennarossa però ancora non è tutto perduto, perché nonostante la sconfitta resta all’undicesimo posto, l’ultimo valido per partecipare alla post-season. Vittoria preziosa invece per il Murata contro il Fiorentino. Gara decisamente più combattuta quella giocata a Montecchio che si sblocca alla mezz’ora del primo tempo con Gega. I Fiorentino a inizio ripresa trova subito il pareggio con Torsani. Il Murata però non ci sta, Angelini mette mano a quello che sarà l’unico ma decisivo cambio della partita: dentro Comuniello per Valentini, con il numero dieci che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo si conquista un’importante calcio di rigore, dopo il contatto in area con Calzolari. Sul dischetto non va Comuniello ma Ura che fa centro.