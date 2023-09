La maglia ’eco’ del Riccione 1926

Una maglia ’sostenibile’ per il Riccione 1926. È quella già ‘scesa in campo’ in occasione della gara di campionato di domenica scorsa contro lo Young Santarcangelo. "È realizzata – spiegano dal club della Perla Verde – con materiali 100% riciclati e con un limitato utilizzo di sostanze chimiche nei processi produttivi. La scelta dello sponsor tecnico Puma ha un significato profondo perché incarna il lifestyle e i valori della città di Riccione: dedizione allo sport e al benessere che si rispecchiano perfettamente nell’anima del club". Con la presenza del logo delle Nazioni Unite ‘Football for the Goals’ la Riccione Calcio 1926 è poi diventata ufficialmente membro della campagna verso l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell’Agenda 2030. "Per questo la maglia sarà utilizzata anche dalle squadre giovanili Under 16 e Under 14".