La Mediolanum Cup al via con un percorso di 18 miglia

Partirà domani alle 11 dal porto di Rimini la Mediolanum Cup, organizzata insieme da Circolo Velico Riminese e dallo Yacht Club Rimini. L’edizione 2023 della mainfestazione si presenta con un percorso nuovo che offrirà la possibilità a tutte le tipologie di barche di poter vivere una giornata di sport. L’organizzazione, infatti, ha pensato a un percorso totale di 18 miglia, con le due piattaforme posizionate a circa 6 miglia dalla costa che saranno usate come boe. Per agevolare le barche iscritte alla categoria "vele bianche", il percorso sarà ridotto al giro di una sola piattaforma. Oltre alla premiazione delle barche suddivise in classi libere e ORC, verranno estratti dei premi tra tutti i partecipanti della regata. Anche in occasione di questa regata l’"Associazione Vele al Terzo" sarà disponibile per seguire le barche impegnate nel percorso. La cittadinanza, quindi, avrà la possibilità di salire a bordo delle barche storiche dell’associazione e vivere le fasi di partenza, assaporando la bellezza della navigazione della tradizione romagnola. Il progetto rientra nella raccolta fondi per il restauro del Lancione "Amarcord".