La Nazionale del Titano si inchina davanti a uno scatenato Smyth

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Hazard; Hume, Ballard, Evans (62’ Price), Lewis (79’ Spencer); McNair, S. Charles, Thompson; Smyth (62’ Marshall), Magennis (62’ Washington), Taylor (79’ McMenamin). A disp.: Peacock-Farrell, Southwood, Saville, D. Charles, Kennedy, Lyons, Lane. All.: Michael O’Neill.

SAN MARINO (5-3-2): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Di Maio, Rossi, Franciosi (46’ D’Addario); A. Golinucci, Capicchioni (76’ Ceccaroli), Lazzari (88’ Lunadei); Nanni, Vitaioli (60’ Mularoni). A disp.: Simoncini, S. Benedettini, Cevoli, E. Golinucci, F. Tomassini, Zafferani, Magi, Pancotti. All.: Fabrizio Costantini.

Arbitro: Bram Van Driessche (Belgio).

Assistenti: Yves De Neve e Rien Vanyzere.

Reti: 5’ Smyth, 11’ Magennis, 81’ McMenamin. Note - Spettatori 18.500.

Ammoniti: Lewis, Washington, McNair.

È un Windsor Park tutto esaurito ad accogliere le Nazionali di Irlanda del Nord e San Marino, nel freddo pomeriggio di Belfast che segna la penultima trasferta dei titani nella campagna di qualificazione a Euro 2024. E non va bene per i biancazzurri di Costantini, già sotto di due gol dopo 11 minuti. I padroni di casa, dopo aver celebrato le 105 presenze di Evans in biancoverde, si fanno vedere dopo appena due giri di lancette con la girata di Taylor, alta di un soffio. L’avvio a gas spalancato degli uomini di O’Neill schiude al vantaggio firmato Smyth, in sforbiciata. In ritardo Lazzari in copertura, mentre per Benedettini non c’è niente da fare.

Dopo un breve check al Var, la squadra arbitrale belga conferma la scelta di Van Driessche ed il gol del ragazzo di Belfast. L’ala destra in forza al Qpr è scatenata ad all’11’ fornisce l’assist del raddoppio per Magennis. La punta, a segno contro i titani anche nel biennio di qualificazione ai Mondiali del 2018, si stacca dalla marcatura di Fabbri e raccoglie il suggerimento radente di Smyth. L’Irlanda del Nord non intende mollare la presa nella ripresa, cavalcando l’entusiasmo dei subentrati. Al 78’ Di Maio è bravo ad anticipare Washington in acrobazia, e poco dopo è bravissimo Benedettini. Arriva infine all’81’ il tris firmato da McMenamin, entrato due minuti prima. Il centrocampista si trova al posto giusto al momento giusto e San Marino va di nuovo ko.