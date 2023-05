La Nazionale del Titano trasloca al ‘Tardini’

Manca meno di un mese al doppio impegno della Nazionale di San Marino nelle European Qualifiers di Germania 2024. I titani di Fabrizio Costantini incroceranno il Kazakhstan eccezionalmente allo stadio Ennio Tardini di Parma, visti i lavori di rifacimento del manto del San Marino Stadium attualmente in corso che non rendono possibile ospitare la partita a Serravalle. La sfida è programmata alle 20.45 del 16 giugno, a distanza di tre giorni dalla trasferta in Finlandia. L’ingresso allo stadio di Parma, per San Marino-Kazakhstan, sarà gratuito. Ciononostante, sarà comunque indispensabile esibire un titolo d’accesso alla struttura. Per richiedere il biglietto è necessario compilare il form online. È possibile richiedere il biglietto tramite il form fino alle 12 di giovedì 15 giugno. La Federcalcio di San Marino attiverà anche un servizio navetta andataritorno per Parma al prezzo di 20 euro a persona.