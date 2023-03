La Nazionale di San Marino debutta con l’Irlanda del Nord

Il primo di dieci nuovi passi. È quello che farà questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) la Nazionale di San Marino contro l’Irlanda del Nord allo stadio di Serravalle debuttando alle qualificazioni agli Europei che si svolgeranno il prossimo anno in Germania. "Ho visto i ragazzi motivati – dice il commissario tecnico Fabrizio Costantini – Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo dimostrato di saper fare l’anno passato quando abbiamo fornito prestazioni di spessore, segnando anche qualche gol. Vorremmo continuare così, a partire dal debutto". Anche se l’avversario... "È di livello, merita rispetto e attenzione come tutti quelli che saremo chiamati a incrociare in campo internazionale, ma ci proveremo. Pur consapevoli delle qualità dei prossimi avversari, vogliamo dimostrare che ci siamo anche noi, non vogliamo recitare il ruolo della vittima designata". I titani non hanno nessuna intenzione di sentirsi da meno. "Proveremo come sempre a fare il nostro meglio per giocarci la partita. Il risultato dipenderà dal rendimento di entrambe le squadre e davanti ci troveremo una buonissima squadra come l’Irlanda del Nord, reduce da un ottimo percorso negli anni recenti e che con il ritorno in panchina di Michael O’Neill avrà anche qualcosa in più. Speriamo nella vittoria? La risposta è come sempre sì. Puntiamo in primis a fornire una buona prestazione, che per formazioni come la nostra è condizione imprescindibile per poter pensare di ottenere risultati positivi". Infine, una nota sulla preparazione del match, orientata maggiormente sulla sua squadra visto il recente avvicendamento alla guida tecnica nordirlandese. "Da quando siedo sulla panchina della Nazionale di San Marino – dice Costantini – questa è la prima volta che ci troviamo a preparare una partita solo su noi stessi. Il cambio di allenatore nell’Irlanda del Nord porta con sé novità non solo da punto di vista mentale, ma anche da quello tattico. Certamente abbiamo visionato le ultime loro uscite, ma il focus è stato principalmente sul nostro atteggiamento in campo". Mancherà Pancotti infortunato e sostituito da Hirsch. Prima chiamata per Roberto Di Maio che stasera potrebbe debuttare con la maglia della Nazionale.