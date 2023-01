La Nazionale di San Marino sfiora l’impresa col Montenegro

Ottima prestazione della Nazionale Under 19 di San Marino impegnata nei giorni scorsi a Gibilterra nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La squadra di Matteo Selva, dopo la sconfitta nella gara d’esordio di contro i padroni di casa gibilterriani, vanno vicini all’impresa nella sfida contro il Montenegro. I titani infatti si portano in vantaggio a metà della prima frazione grazie ad Alan Bacciocchi. I balcanici non ci stanno e a ridosso del primo tempo trovano il pareggio con Rocenovic. San Marino resiste agli attacchi avversari ma deve cedere a dieci minuti dal termine quando Gopcevic fa esultare il Montenegro con il definitivo 2-1 che chiude l’avventura sammarinese. "Mi aspettavo un Montenegro arrembante – spiega il ct Selva – così avevo chiesto ai ragazzi di difendere forte e ripartire in contropiede. Loro probabilmente ci hanno sottovalutato, siamo partiti fortissimo ed anche segnato un bel gol in ripartenza. Solo una disattenzione ci ha permesso di subire il pari".