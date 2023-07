La Nazionale femminile di casa a Riccione Stage estivo per il sesto anno nella Perla verde

È di nuovo di casa a Riccione, la Nazionale di ginnastica artistica femminile. Le "fate" torneranno nella Perla verde la prossima settimana per quello che sarà il sesto anno consecutivo per quanto riguarda lo stage estivo. Le atlete e il direttore tecnico Enrico Casella saranno in città da lunedì 10 a martedì 18 luglio. "Siamo felici di ospitare anche quest’anno gli amici della nazionale azzurra – dice Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione –: continua questa sinergia meravigliosa con lo staff tecnico, lo staff medico e le ragazze. Il fatto che la nostra Nazionale abbia scelto per il sesto anno consecutivo Riccione ci riempie d’orgoglio. Il nostro obiettivo è far sì che le azzurre possano trovare la giusta serenità in un momento importante, perché inizieranno a preparare qui da noi i Mondiali di Anversa, che scatteranno il 30 settembre e regaleranno la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per questo, come facciamo ogni anno, stiamo organizzando alcune attività ricreative: cerchiamo sempre di stupire le ragazze e lo staff con proposte nuove". Anche alcune giovani azzurre della Nazionale (Allieve) hanno passato qualche giorno a Riccione.