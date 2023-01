La neve ferma l’Academy Rinviato il match con la Roma

La neve ha fermato le ragazze della Primavera biancazzurra. Il maltempo sul Titano non ha permesso alla San Marino Academy di disputare il match in programma contro la capolista Roma. Match rinviato a data da destinarsi nel giorno in cui la Juventus non perde l’occasione di issarsi in vetta strapazzando il Parma. Occasione di avvicinarsi al primo posto in classifica sfruttata anche dal Milan, vincente sul campo della Fiorentina. Niente da fare, invece, per l’Inter che si allontana dal gruppo di testa, dopo il ko casalingo contro il Sassuolo. Nella parte bassa della classifica un punto per il Tavagnacco in casa dell’Hellas Verona.

Primavera Girone 1 (12ª giornata): Hellas Verona-Tavagnacco 2-2, Fiorentina-Milan 1-2, Inter-Sassuolo 3-4, Lazio-Napoli 0-1, San Marino Academy-Roma (rinviata), Juventus-Parma 8-0.

Classifica: Juventus 31; Roma 29; Milan 28; Inter 24; Hellas Verona 15; Sassuolo, Fiorentina 14; Napoli, Parma 11; Lazio 10; Tavagnacco 8; San Marino Academy 6.