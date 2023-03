La Nts Riviera piega i Bradipi I playoff adesso sono realtà

Bradipi Circ. Dozza

53

Nts Riviera Rimini

61

BRADIPI CIRC. DOZZA BOLOGNA: Saldutto 8, Duduianu 15, Ahmethodzic 10, Molaro 2, Mordenti 12, Gardini, Fabbri, Marrone 6, Ventura, Valli. All.: Vecchietti.

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 28, Loperfido 17, Acquarelli 2, Rossi, Pellegrini 12, Storoni 2, Raik, Di Pietro, Ladson. All.: Loperfido.

Arbitri: Toschi e Guerrini.

Parziali: 15-14, 21-26, 35-40.

Per approdare ai playoff del campionato di serie B di basket in carrozzina sarebbe stata sufficiente anche una sconfitta ‘dolce’, contenuta entro i 10 punti, ma l’Nts Riviera ha preferito guadagnarsi la storica post season entrando dalla ‘porta principale’, cioè sbancando Bologna, casa di quei Bradipi Circolo Dozza che avevano creato già tante difficoltà all’andata. Acquarelli e compagni vincono dunque anche la gara di ritorno e adesso aspettano il 26 per archiviare la regular season con il comodo match casalingo contro Seregno.