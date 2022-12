La pausa fa bene a Tasso Il play ora punta a Forlì

La pausa agonistica tra una partita e l’altra, in questo caso uno stop di due settimane tra il vittorioso match con San Severo (era il 21 dicembre) e la trasferta di Forlì del 4 gennaio, può tornare anche utile. Soprattutto a chi, come Andrea Tassinari, deve recuperare da un infortunio. Il 26enne play di Rbr si fece male poco più di un mese fa, il 24 novembre, quando in allenamento andò a sbattere contro un Tir, cioè contro un blocco di Derek Ogbeide, omone di 113 kg (così riportano i dati ufficiali sul centro nigeriano). Una botta tremenda alla spalla che gli provocò una lussazione, problema che al solito richiede riposo e pazienza, ma il calendario incalzava e il buon ‘Tasso’ decise di dare ugualmente una mano, scendendo in campo solo grazie a un’infiltrazione, poiché in condizioni normali non riusciva neppure ad alzare il braccio per tirare a canestro. E il ‘punturone’ era di stretta attualità anche se voleva provare a lavorare in palestra insieme ai compagni.

"Nell’ultimo mese avrò fatto cinque allenamenti, non credo di più – rivela Andrea –, ma adesso va decisamente meglio, la spalla non ha più bisogno dell’infiltrazione, riesco ad allenarmi regolarmente con gli altri. Devo solo ritrovare il ritmo-partita", ammette il numero zero di casacca di Rinascita, giocatore che nelle prime otto gare di campionato aveva viaggiato a quasi 10 punti di media, mentre da ‘infiltrato’, nei successivi 6 incontri, la sua produzione offensiva era stata di 5.2 pt a uscita. Insomma, poco più della metà del ‘fatturato’ precedente. Ora però l’estroso play è pronto a rientrare a pieno regime: a cominciare dal derby di Forlì. "Possiamo giocarcela, anche se avremo di fronte un’avversaria forte, esperta, con giocatori italiani importanti, uno per tutti Cinciarini. Ma noi possiamo vincere e perdere contro tutti", sostiene Tassinari, convinto che la sua RivieraBanca possa mantenere sino in fondo l’attuale nona piazza, posizione che è sinonimo di Poule Promozione e, soprattutto, di salvezza diretta. "Ci crediamo, certo, mi sembra che la squadra abbia fatto dei passi avanti in queste ultime settimane", ribatte ‘Tasso’, che non sa trovare una spiegazione a quegli improvvisi black-out che ancora fanno capolino nelle partite di Rbr, tipo il 12-32 subìto in neppure 8’ di terzo periodo con San Severo. "Non ho una risposta, mentre qualche palla persa di troppo è dovuta al fatto che vogliamo sempre provare a correre".

alb.cresc.