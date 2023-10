La prima volta di Riolfo. Lo United riparte in casa

Un punto messo insieme nelle ultime due gare e un nuovo allenatore in panchina. Riparte da qui lo United Riccione che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) tornerà sull’erba del campo di via Arezzo per affrontare l’Avezzano. E a guidare i biancazzurri in panchina ci sarà Giancarlo Riolfo, il tecnico scelto dal presidente Cassese dopo aver esonerato Nico Pulzetti.

Serie D. (6ª giornata, ore 15). Girone D: Borgo San Donnino-Progresso, Fanfulla-Aglianese, Lentigione-Ravenna, Pistoiese-Mezzolara, Prato-Sammaurese, Sant’Angelo-Carpi, Sangiuliano City-Certaldo. Ieri sera: Imolese-Forlì. Rinviata: Corticella-Victor San Marino (25 ottobre). Classifica: Ravenna 13; Sammaurese 11; Imolese, Victor San Marino 10; Forlì, Corticella, Mezzolara 9; Pistoiese, Carpi 8; Prato, Fanfulla 7; S.Angelo 6; Lentigione 5; Sangiuliano 4; Aglianese, Progresso, San Donnino, Certaldo 3. Girone F: Campobasso-Vigor Senigallia, Chieti-Tivoli, L’Aquila-Atletico Ascoli, Matese-Roma City, Sambenedettese-Forsempronese, Notaresco-Alma Juve Fano, Termoli-Sora, United Riccione-Avezzano. Ieri: Real Monterotondo Scalo-Vastogirardi. Classifica: Forsempronese, Chieti, Sambenedettese 11; Roma City, L’Aquila 9; Avezzano 8; San Nicolò Notaresco, Sora, United Riccione, Vigor Senigallia, Campobasso 7; Matese Scalo, Tivoli 6; Alma Juve Fano 5; Vastogirardi, Real Monterotondo 4; Termoli, Atletico Ascoli 3.