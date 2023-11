La Primavera 4 dell’Academy viaggia verso Sestri

Sono pronti a tornare in campo i giovani della San Marino Academy. Trasferta ligure per la Primavera 4 di Nicola Cancelli che domani sarà al Comunale Giuseppe Sivori per la sfida al

Sestri Levante (calcio d’inizio alle 13). Andranno fuori Repubblica anche le formazioni nazionali Under 17 e Under 15, di scena in Veneto contro l’Arzignano Valchiampo: i ragazzi di Loris Bonesso saranno al Comunale

‘Mazzola’ di Monteforte d’Alpone (in provincia di Verona) alle 14 mentre mezz’ora più tardi seguiranno i titani più giovani di Matteo Magnani al Comunale di Gambellara (in provincia di Vicenza). L’unica squadra che giocherà a San Marino sarà l’Under 16 di Vangelista: i biancazzurri saranno in campo a Dogana domenica pomeriggio, alle 15 per la gara contro la Virtus Verona. Un match nel quale i giovani titani si metteranno a caccia di punti.