La promessa di Natale: "Avremo una bella ’casa’"

"Una cosa posso anticiparla. La nostra nuova casa sarà bellissima". Migliori auguri di Natale ai tifosi del Rimini non avrebbe potuto farli la presidente dei biancorossi Stefania Di Salvo. Davanti ai 500 che hanno partecipato alla festa degli auguri del club, la numero uno di Piazzale del Popolo mette sul piatto il centro sportivo della Gaiofana e lo stadio. Argomenti, entrambi, decisamente cari ai tifosi del Rimini. Anzi, non avrebbe potuto sceglierne di migliori la Di Salvo per fare colpo sul popolo biancorosso. "Il 2023 – ha scritto nel suo discorso natalizio – è stato un anno di grandi cambiamenti nella storia calcistica di Rimini. Sono passati solo cinque mesi da quando siamo arrivati qui e a nome del nuovo gruppo dirigenziale voglio ringraziare tutti i tifosi e la città per l’accoglienza e la fiducia riposta in noi. Rimini ha un grande potenziale e merita di diventare una delle città più virtuose nel panorama calcistico italiano".

Una promessa che parte da una strategia. "Che è chiara – dice – Dobbiamo gettare ora delle fondamenta solide se vogliamo realizzare qualcosa di importante e duraturo nel tempo. Mentre lavoriamo tutti insieme per raggiungere dei buoni risultati sportivi, come primo step fondamentale dobbiamo dare una casa alla nostra famiglia. Attualmente siamo tutti un po’ sparsi per la città. Senza fissa dimora. Siamo in attesa della conferma definitiva di assegnazione e realizzazione della cittadella dello sport. Avremo a disposizione ampi spazi non solo per la prima squadra, ma per tutto il settore giovanile. I tempi di realizzazione spero siano i più brevi possibile". Partono gli applausi dai tavoli del Coconuts. Che diventano ovazione quando si passa al nuovo ’Romeo Neri’.

"Abbiamo siglato un accordo con Aurora Immobiliare dando la nostra disponibilità e supporto per la realizzazione del progetto. Nel mondo del calcio è difficile fare promesse, la palla è rotonda e i risultati non sempre rispecchiano le aspettative". Qui non si parla più di centro sportivo e di stadio, ma di campo. "I risultati di inizio stagione non lasciavano presagire nulla di positivo – ricorda la presidente – ma in pochi mesi avete avuto modo di capire che non siamo per i grandi proclami. Siamo qui per lavorare con umiltà e per essere competitivi. Tutti insieme possiamo fare la differenza". Tanti auguri popolo biancorosso.