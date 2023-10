La Rbr ci prova con Verona. A caccia della prima vittoria

La vittoria. Manca quella all’annata di Rbr. Manca più di ogni altra cosa, anche se è diretta conseguenza di gioco, difesa, atteggiamento mentale e intensità. Al di là di tutto, delle percentuali al tiro, della lotta a rimbalzo e dei match-up difensivi, oggi Rimini con Verona ha un solo obiettivo. La vittoria, appunto. Ecco perché con la Tezenis (Flaminio, ore 18), sarà sfida ad alta intensità emotiva. "È chiaro che il morale non è alto in questo momento – rivela coach Ferrari – soprattutto dopo la sconfitta nell’infrasettimanale e l’avvio di campionato da 0 vinte e 3 perse. A Orzinuovi abbiam buttato via la partita e in più non stiamo giocando bene. Mi prendo tutte le responsabilità del caso". La svolta, più che dalla regia di Grande, dalle percentuali di Simioni o dall’impatto di Marks, può arrivare solo dallo scatto mentale dell’intero gruppo. "Abbiamo battuto tanto sul fatto di avere un atteggiamento e un’intensità diversa. È una situazione che non piace a nessuno e dobbiamo reagire, allenarci ogni giorno meglio e con un atteggiamento sempre migliore. La parte tecnica? È una conseguenza. Prima l’anima e poi il resto". Il test di oggi non è certo dei più facili. Verona, retrocessa dalla Serie A, è ambiziosa e punta a risalire in fretta: 2 vinte e 1 persa, con il ko che è quello tra le mura amiche con Cento e i successi che sono arrivati a Cividale e in casa con Udine. Proprio con Udine, la squadra di Ramagli ha ruotato di fatto sette giocatori con minuti importanti. Il play italiano è Lorenzo Penna, ex giovanili Virtus e da senior in forza anche a Forlì: veloce e rapido, più che solido per la A2 ed mvp con Udine (17 punti con 79 dal campo). Guardia è l’americano Gabe Devoe, che i rumors di mercato hanno accostato la scorsa estate a Rimini e che può trovare i punti in uno contro uno in parecchi modi. L’ala piccola è Liam Udom, un classe 2000 che nel 20162017 ha fatto le giovanili a Rimini, tiratore e difensore. L’ala forte è Ethan Esposito, atleta di spessore, mentre il centro è l’altro americano Kamari Murphy, un fattore a cui fare attenzione. Dalla panchina minuti per il play Massone e per l’esterno Stefanelli.

Loriano Zannoni