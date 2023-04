La Reggiana aspetta la Fermana, Entella in casa della Lucchese

Nulla è ancora deciso e i punti pesano come macigni. Lo sanno benissimo Reggiana e Virtus Entella che dallo scorso turno si contendono, fianco a fianco, la promozione in serie B. Gli emiliani saranno di scena in casa contro la Fermana, mentre i liguri se la vedranno con la Lucchese in Toscana.

Serie C. Girone B (35ª giornata): ore 14.30 Torres-Carrarese (ore 14,30), ore 18 Alessandria-Ancona. Ore 20.30: Lucchese-Entella, Pontedera-Montevarchi, Recanatese-Olbia, Reggiana-Fermana, Rimini-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Cesena, Siena-Gubbio, Vis Pesaro-Imolese.

Classifica: Reggiana, Entella 74; Cesena 70; Carrarese, Gubbio 58; Ancona 55; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 47; Rimini 45; Fermana, Recanatese 43; Fiorenzuola 39; Olbia, Torres 38; San Donato Tavarnelle 34; Vis Pesaro 33; Alessandria, Imolese 32; Montevarchi 27.