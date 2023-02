La Reggiana non si ferma Battuto il Fiorenzuola

La Reggiana non ha nessuna intenzione di fermarsi, rifila due gol anche al Fiorenzuola e tiene a distanza un Cesena che non molla la presa. I bianconeri vincono sul campo della Recanatese, proprio come fa la Virtus Entella, in rimonta, in casa dell’Imolese. Non si ferma il digiuno del Gubbio, battuto dalla Carrarese. Non si ferma la fame di vittoria dell’Ancona.

Serie C Girone B (25ª giornata). Imolese-Virtus Entella 1-2, Montevarchi-Ancona 1-2, Gubbio-Carrarese 1-2, Alessandria-Rimini 0-1, Lucchese-San Donato Tavarnelle 0-0, Olbia-Fermana 2-4, Recanatese-Cesena 0-3, Reggiana-Fiorenzuola 2-0, Siena-Pontedera 1-1, Vis Pesaro-Torres 2-1.

Classifica: Reggiana 58; Cesena 51; Virtus Entella 49; Ancona 45; Gubbio 40; Siena 39; Pontedera 38; Carrarese, Rimini 36; Fiorenzuola, Lucchese 35; Fermana 32; Torres 28; Vis Pesaro 26; Recanatese 25; Alessandria 24; San Donato Tavarnelle 23; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18.