La Reggiana torna sola in vetta

Si riprende la vetta in solitaria la Reggiana battendo la Fermana e sfruttando il pareggio della Virtus Entella sul campo della Lucchese. Resta attaccato al carro delle primissime il Cesena che ne fa sei al San Donato Tavarnelle. Punti pesanti in chiave salvezza per Olbia, Vis Pesaro e Torres.

Serie C. Girone B (35ª giornata): Torres-Carrarese 1-1, Alessandria-Ancona 3-0, Lucchese-Entella 0-0, Pontedera-Montevarchi 2-0, Recanatese-Olbia 2-3, Reggiana-Fermana 4-2, Rimini-Fiorenzuola 1-1, San Donato Tavarnelle-Cesena 1-6, Siena-Gubbio 2-2, Vis Pesaro-Imolese 1-0.

Classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Carrarese, Gubbio 59; Pontedera 56; Ancona 55; Siena 48; Lucchese 48; Rimini 46; Fermana, Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato Tavarnelle 34; Imolese* 30; Montevarchi 27. * due punti di penalizzazione.