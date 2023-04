La Reggiana vince e brinda al ritorno in B

Giornata di festa per la Reggiana che batte l’Olbia, si guarda alle spalle, e sale in serie B. Pareggio casalingo contro la Recanatese della Virtus Entella che viene pure raggiunta dal Cesena al secondo posto in classifica. Alle spalle del Rimini fa punti (uno) solo la Recanatese.

Serie C. Girone B (37ª giornata): Ancona-Rimini 3-0, Carrarese-Lucchese 2-1, Cesena-Vis Pesaro 2-0, Entella-Recanatese 1-1, Fermana-Pontedera 0-4, Fiorenzuola-Siena 1-1, Gubbio-Torres 2-2, Imolese-San Donato Tavarnelle 3-1, Montevarchi-Alessandria 1-2, Olbia-Reggiana 1-2.

Classifica: Reggiana 80; Cesena; Virtus Entella 76; Carrarese 62; Gubbio 60; Pontedera 59; Ancona 58; Siena 50; Lucchese 48; Rimini 46; Recanatese 44; Fermana 43; Olbia 41; Fiorenzuola 41; Torres 40; Alessandria 38; Vis Pesaro 36; Imolese 35; San Donato Tavarnelle 34; Montevarchi 27.