"La regola del Flaminio, qui è dura per tutti"

Non è un ruolo facile, il suo. Deve far rifiatare un po’ Ogbeide, cercando di mascherare il più possibile l’assenza del centro titolare di Rbr in quei pochi minuti in cui rimane sul parquet. A volte ci riesce, altre no. Domenica, però, anche Ursulo D’Almeida si è preso la sua bella razione di applausi nel vittorioso galoppo contro Chieti. Per il 21enne lungo – già, D’Almeida ha pure un’età piuttosto ‘verde’ – 6 punti e altrettanti rimbalzi in 12’, con alcuni canestri di pregevole fattura, a cominciare da quella sospensione su una gamba sola buttandosi all’indietro, stile Dirk Nowitzki o fenicottero, fate voi. "Quel tiro ho cominciato a costruirlo la stagione passata a Treviglio, ci ho lavorato su parecchio e continuo tuttora ad allenarlo", rivela il numero 13 di casacca di RivieraBanca, ala forte che si adatta a fare il pivot da 2.2 punti (40% da due, 60% dalla lunetta) e 2.7 rimbalzi nei 10’ che coach Ferrari abitualmente gli concede, con la mancanza assoluta di triple tentate che sorprende un po’.

"Le conclusioni da tre in effetti sono nelle mie corde, ma nella Rinascita gioco da numero 5 e sul perimetro ci sono già i compagni pronti a ‘sparare’ dall’arco, io andrei a creare solo confusione, toglierei loro spazio", riflette Ursulo, doti atletiche e fisiche davvero notevoli. "Quando vado dentro provo a metterci tutta l’energia possibile, soprattutto in difesa, ma per noi giovani non è semplice, nel senso che quando c’è un contatto con l’avversario il fischio raramente è a favore – osserva D’Almeida –. So che è un dazio che devo pagare, però confido di poter avere più credito con gli arbitri quando avrò qualche anno in più". La vita riminese del lungo di Rbr scorre tranquilla, grazie a un buon impatto con la città. "Mi trovo veramente bene, qui – ammette –. Mi ricorda un po’ quando ero a Ragusa, in Sicilia l’accoglienza fu speciale, la considero casa mia. Poi c’è la squadra, un gruppo veramente unito. Vi assicuro che non è un luogo comune, stiamo proprio bene fra di noi, ci aiutiamo, ci sosteniamo a vicenda". E i risultati sono lì, a supportare quanto dice D’Almeida. "Siamo in fiducia, ci crediamo. Sul nostro campo sarà dura per tutti, nella post season potremo essere una mina vagante".

alb.cresc.