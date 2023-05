La ‘reunion’ del Rimini Tornano i ragazzi di Sacchi

di Donatella Filippi

Ci sono Rimini ai quali i riminesi sono particolarmente legati. È il caso del Rimini di Arrigo Sacchi della stagione ’84-’85, quella chiusa al quarto posto nel campionato di C1. Ora, 38 anni dopo, quel Rimini torna a darsi appuntamento in riviera. Una reunion pensata mesi fa e studiata nei minimi particolari. "Merito di Gigi Pierozzi – racconta Giampiero Rocco, colonna della difesa biancorossa in quel campionato – Ci sentiamo spesso e spesso mi diceva che sarebbe stato bello rivedersi tutti insieme. Così, sono partito nell’organizzazione, supportato da Zamagna che mi ha fornito i numeri di telefono". Non semplice mettere tutto, o meglio tutti, in fila. "Ci sono voluti mesi e ora ci si mette il maltempo – dice – Ma ci vedremo comunque".

Appuntamento fissato per domani all’ora di pranzo al Bagno 26, se il meteo deciderà di essere clemente. "Non vediamo l’ora di riabbracciarci – dice Rocco – perché l’amicizia nata in quella stagione a Rimini è rimasta tale anche a distanza di anni. Ci sarà anche Alex Frosio, figlio del caro Pierluigi (scomparso lo scorso anno, ndr)". Ecco perché hanno risposto tutti presente alla prima chiamata. "Tranne Boldini che è fuori per lavoro e De Luca, per il resto ci saremo tutti". Sempre guidati da Sacchi e con lui tutto lo staff tecnico, da Perversi a Pederiva.

C’è chi arriverà da Napoli come Manzi, chi da Roma come Sormani. Ma lo stesso Rocco farà decisamente tanti chilometri, da Monfalcone, per raggiungere Rimini. "Quando le amicizie sono vere e sincere si fa questo e altro. Credo che rimpatriate del genere, a distanza di tanti anni, se ne facciano poche. Ma quella era una squadra speciale, un gruppo veramente unito". E, conoscendo mister Sacchi, anche tanto disposto al duro lavoro. "Ancora me li ricordo quegli allenamenti – racconta l’ex difensore – ma lo si faceva con piacere. Perché quando si corre tutti insieme, senza litigi o disguidi, anche il lavoro non pesa". Rocco ha pensato proprio a tutto. Ai compagni verrà consegnata una pergamena con il simbolo del Rimini. E in più uno spillino da giacca. Per il mister e il suo staff una targa. "Ma il bello sarà stare insieme, ricordare quell’anno fantastico". E ne avranno di cose da raccontarsi i ragazzi della stagione ’84-’85.