La Rinascita affonda a Cividale sotto una pioggia di triple

Ueb Gesteco Cividale

93

RivieraBanca Rimini

70

UEB GESTECO CIVIDALE: Rota 17 (24, 46), Redivo (03, 02), Mouaha 16 (35, 24), Pepper 31 (57, 78), Miani 7 (27, 13); Furin 2 (11), Battistini 18 (58, 24), Cassese 2 (12), Dell’Agnello (01), Micalich ne, Barel ne, D’Onofrio ne. All.: Pillastrini.

RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari 4 (25, 01), Johnson 13 (510, 14), Bedetti (01 da tre), Masciadri 8 (12, 24), Ogbeide 19 (712); Anumba 5 (23, 02), Landi 9 (24, 14), Meluzzi 8 (11, 28), D’Almeida, Scarponi 4 (24). All.: Ferrari.

Arbitri: Bartoli, Moretti e Barbiero.

Note – Parziali: 26-22, 51-42, 74-61. T2p: Civ 1938, Rbr 2241. T3p: Civ 1627, Rbr 624. Tl: Civ 79, Rbr 812.

Niente aggancio, anzi a Cividale prende corpo una delle sconfitte più pesanti della stagione per l’Rbr, che affonda sotto le triple dei friulani (ben 48 punti spremuti dall’arco con il 59% di realizzazione, buonasera…). Per conquistare ancora il sesto posto, quello che è sinonimo di playoff certi, la Rinascita dovrà vincere i rimanenti due incontri (a Ravenna il 19 e in casa con Pistoia il 26), sperando al tempo stesso che la Fortitudo Bologna li perda invece entrambi (a Pistoia, poi con Forlì al PalaDozza). Ipotesi non certo semplice.

In terra di Friuli i giocatori di casa sono subito ‘on fire’. Rota e Pepper indicano la strada e i compagni li seguono, con il punteggio che comincia a gonfiarsi.

Rimini non sta comunque a guardare, tutt’altro. I biancorossi cercano Ogbeide nel ‘pitturato’ e il centrone si fa trovare presente, 8 punti già nel primo quarto con mano educata anche dalla lunetta. Buono poi l’impatto di Meluzzi dalla panchina, con RivieraBanca che resta in scia nonostante il 56 da tre dei furlani in quegli infuocati 10’. Il mini-riposo non cambia la storia della partita, con gli attacchi che riescono a prevalere ancora sulle difese. Si accende l’ex granchio Battistini, però Landi e Ogbeide rispondono alla grande. E proprio sulla schiacciata in transizione del possente Derek l’Rbr mette finalmente la testa avanti (32-33). Quando la gara sembra scivolare via sull’equilibrio, ecco salire in cattedra Pepper: ogni pallone che tocca, l’ala statunitense di Cividale, lo trasforma in due o tre punti, per lui qualcosa come 24 punti al riposo con un incredibile ‘percorso netto’ al tiro (33 da due, 66 dall’arco).

Neppure 11’ di utilizzo per Johnson, preservato in panca per i due falli accumulati: due lampadine rosse accese anche per Bedetti e Anumba, Rimini sul -9 con i rivali che sparano un clamoroso 1013 dai 6 metri e 75. Inizia la ripresa e ci aspetta un colpo d’ala dei biancorossi, impennata che non arriva mai, però. Pepper resta un enigma irrisolto, Battistini non sbaglia un colpo e lo stesso Mouaha è un fattore, mentre nell’Rbr ci prova Johnson a scuotere un po’ il gruppo. La tripla di Masciadri (61-55) dà l’ultima illusione che possa esserci ancora partita, dopo di che l’incessante pioggia di bombe dei padroni di casa trasforma quasi in ‘garbage time’ l’ultimo quarto, con Rimini che ormai non ci crede più.

alb. cresc.