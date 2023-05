La Rinascita fa festa E ora si pensa al futuro

"Siete meravigliosi": è questo l’urlo di coach Mattia Ferrari al suo popolo, quello biancorosso. Rbr saluta i tifosi con una festa al Frontemare, un happening che diventa quasi un abbraccio di staff, dirigenza e giocatori a pubblico e fan più che il contrario. Il feeling con città e tifosi è altissimo e il party di ieri lo ha dimostrato per l’ennesima volta. A ridosso della spiaggia, per un "Ciao" collettivo (questo formalmente era il titolo del party), Bedetti e compagni hanno salutato piccoli e grandi sostenitori, si sono messi a disposizione per i selfie e hanno rinnovato l’invito alle gare della stagione ventura. Squadra e staff al tavolo vicino al palco, tutti insieme: chi è già stato confermato, chi lo sarà a breve e chi dovrà salutare la compagnia nelle prossime settimane. "Se c’è una cosa difficile – spiega proprio Mattia Ferrari – è mettere in parole lo stupore che ogni volta coi tifosi ci procurate con la vostra presenza e il vostro tifo. Ogni volta mi stupite di più". Fresco di conferma come l’head coach è anche il suo primo assistente, Mauro Zambelli. "Sono onorato di continuare a far parte di questo progetto – spiega il vice – Come si è visto anche questa sera, io credo che il patrimonio di questa società siano i suoi tifosi".

Nei prossimi giorni RivieraBanca proseguirà con le conferme e poi comincerà a mettere mano agli aggiustamenti ritenuti necessari ad affrontare la prossima stagione agonistica. Ieri sera, però, nessuno sguardo al futuro. Solo un grazie reciproco tra chi era in campo a giocare e chi era sugli spalti del Flaminio a tifare. Nella serata una classica lotteria piena di gadget biancorossi e con un primo premio che riguarda proprio il tifo: due abbonamenti alla stagione 20232024. Ad estrarre i biglietti vincenti, proprio i giocatori di Rbr, con la conduzione affidata ad Andrea Nicoletti, la supervisione di Simone Campanati e le parole di benvenuto del ds Davide Turci. Il sogno dei fan, al di là della serata, è la conferma dei top player che quest’anno hanno rappresentato le colonne portanti sulle quali poggiarsi nei momenti di difficoltà. Su tutti Johnson e Ogbeide, anche loro ieri sera tra i fan per autografi e selfie. Ma c’è un’estate in mezzo. Finale con cori e fumogeni del Barrio. Come al Flaminio.

Loriano Zannoni