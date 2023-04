La Rinascita non ‘molla’ i playoff Sarà decisiva la partita con Trapani

Due giornate alla fine, in questo girone Bianco di A2 che promuoverà ai playoff 4 squadre su 6. Una è già dentro (Agrigento), una è virtualmente fuori (Chiusi) e le restanti quattro si battono per i tre posti al sole. Tra ‘color che son sospese’ c’è la Rinascita, che ha sin qui collezionato lo stesso bottino (8 punti) di Latina, Nardò e Trapani. E a questo punto una botta di conti è doverosa. Perché se la logica delle cose dice che per Rimini è decisivo l’incontro con quella Trapani che domenica farà capolino al palasport Flaminio, la matematica ci racconta invece che l’Rbr potrebbe anche battere gli isolani ed essere ugualmente esclusa dal gran ‘Ballo finale’, così come c’è il paradosso che RivieraBanca potrebbe approdare ugualmente ai playoff anche perdendo entrambe le rimanenti gare (dopo Trapani, c’è la trasferta del 7 maggio ad Agrigento). L’ipotesi peggiore è che Rimini, al termine di questa fase, si ritrovi a quota 10 insieme a Trapani e Latina, con Agrigento e Nardò davanti. Nel gioco degli scontri diretti Rbr sarebbe 2-0 con Trapani e 0-2 con Latina, che a sua volta è 0-2 con i siciliani. Entra dunque in ballo la differenza canestri e il rovinoso -31 rimediato sabato a Latina costerebbe caro ai biancorossi, che per bilanciarlo dovrebbero vincere di 21 con Trapani.

Impresa ai confini della realtà, poiché Ogbeide e Meluzzi non ci saranno, con Bedetti che è da verificare. L’ipotesi rosea, invece, vede Rinascita chiudere con 8 punti a braccetto con la sola Nardò, con le altre davanti ad eccezione di Chiusi. E in questa eventualità – remota, ma non impossibile – Rimini metterebbe sul piatto il 2-0 nei confronti dei pugliesi per volare ai playoff. Al momento, però, RivieraBanca può solo concentrarsi su Trapani, sul match che può regalare alla piazza quel qualcosa in più.

"Mi aspetto una gara punto a punto – ha già la mente rivolta a quel delicato incontro Mauro Zambelli, vice di Mattia Ferrari sulla panchina di Rbr –, sarà importante non farci sopraffare dalle emozioni. E’ praticamente uno spareggio e noi abbiamo sempre le nostre defezioni, ma il piano partita non cambierà, sarà quello dell’andata. E rispetto ad allora avremo un Jazz Johnson in più". Già, meglio rammentare che lo scorso 9 aprile RivieraBanca andò a sbancare il Pala Ilio con appena 6 giocatori, visto che un virus aveva stoppato ai box la guardia statunitense. Intanto oggi, dopo due giorni pieni di riposo, la Rinascita tornerà ad affacciarsi in palestra. E nei prossimi giorni si saprà se Bedetti – almeno lui – potrà farcela a rientrare.

