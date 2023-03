La Rinascita non si accontenta Meluzzi: "Vogliamo i playoff"

Cambiano i cromatismi, nel campionato di A2. La Rinascita abbandona il girone Rosso, dove peraltro si è ben comportata (11-13 il record per un settimo posto in solitudine, 13-13 il bilancio reale che contempla anche le due vittorie sul campo contro Ferrara, successi poi cancellati per il doloroso ritiro degli estensi), e abbraccia il Bianco portandosi dietro due vecchie conoscenze come Nardò e Chiusi, e trovandone di nuove quali Latina, Trapani e Agrigento. Si alza l’asticella e lo sguardo va oltre la semplice salvezza, che è già in tasca da alcune settimane. Ora l’Rbr gioca per finire tre le prime quattro di questo raggruppamento, cioè per accalappiare i playoff. "A questo punto l’obiettivo non può che essere quello e visto che ci portiamo in dote un +4 sulle quinte, vantaggio per nulla trascurabile, credo che sia più facile vedere il bicchiere mezzo pieno", si mostra ottimista Davide Meluzzi, 24enne play di RivieraBanca che in regular season ha viaggiato a 7 punti (48% da due, 30% da tre) e 2.3 assist nei 22’ che mediamente gli sono stati concessi. Ma c’è ancora voglia di sbattersi dopo 6 mesi piuttosto duri oppure quel senso di appagamento per essere rimasti in A2 potrebbe venire a galla? "Domenica sera, dopo la sconfitta con Pistoia, Mattia (coach Ferrari, ndr) ci ha scritto un messaggio in cui diceva che i playoff sarebbero stati per noi la giusta ricompensa dopo una stagione non semplice. Messaggio che ci trova tutti d’accordo, nella maniera più assoluta", sgombra il campo da possibili equivoci ‘Batman’, che ha la mente già rivolta a Latina, vale a dire alla formazione che domenica si affaccerà al palasport Flaminio.

"Subito una gara importante, molto importante. I laziali sono quinti, se vinciamo li distanziamo ulteriormente, avvicinandoci così ai playoff. Ma dovremo prestare particolare attenzione – avverte Davide –, Latina ha nel roster giocatori navigati per la categoria". Già, a cominciare dal play italo-dominicano Rodriguez, proprio il ‘dirimpettaio’ di Meluzzi. "È dotato di molto talento, è un giocatore che se va in striscia poi è veramente difficile da fermare – osserva il numero 4 di casacca di Rbr –. Abbiamo già preso contatto degli avversari qualche giorno fa facendo video e il coach ha sottolineato come la bontà o meno delle prestazioni di Rodriguez vada a incidere sui risultati di Latina. E un altro ‘fattore’ è Cleaves, americano già incontrato comunque nelle due sfide con Ferrara. Al Flaminio vincemmo bene, ma lui fu l’ultimo ad arrendersi (22 pt con 814 da due e 66 ai liberi, ndr)".

