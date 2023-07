La Rinascita saluta Ogbeide Il lungo ha scelto Pistoia e la A

Bye bye Derek Ogbeide. L’americano si accasa ufficialmente a Pistoia, in Serie A, e saluta Rimini. Una decisione che, tutto sommato, era nell’aria. Ancor più nelle ore immediatamente precedenti all’accordo coi toscani, con l’amministratore delegato di Rinascita, Paolo Carasso, che nel contesto della presentazione di Tomassini ammetteva come fossero ridotte le possibilità che lui e Johnson restassero. Dopo il post di saluto a Rimini pubblicato su Instagram il 14 giugno scorso, sembrava dovesse essere Jazz Johnson quello dei due più vicino all’addio. Invece ecco il ciao di Ogbeide, che ha legittimamente scelto la Serie A nonostante un’offerta piuttosto corposa da parte di Rbr. Curiosamente, l’ultima partita giocata al 100% da Ogbeide fu proprio quella interna con i toscani, finita 74-77, in cui lui mise a referto 21 punti con 12 rimbalzi. Poi l’infortunio a Latina che ha concluso anticipatamente il suo campionato. A seguire l’operazione, la riabilitazione e ora l’addio direttamente da Athens, in Georgia, sua attuale dimora. Il centro classe ’97, nato in Nigeria con passaporto canadese, ha dominato in stagione, rappresentando un punto di riferimento fondamentale. Per numeri (16 punti e 9 rimbalzi di media) ma soprattutto per presenza fisica, atletismo e intimidazione. Ora spetta alla dirigenza biancorossa trovare un sostituto di pari valore.

Il direttore sportivo Davide Turci sta sondando il mercato per assestare poi l’assalto decisivo su un nome condiviso che rappresenti una prima scelta. Come ribadito più volte dallo stesso Turci e da Paolo Carasso, così come da coach Ferrari, l’idea è quella di tesserare un lungo di prima fascia, al di là della propensione al ruolo più vicino al ‘4’ o al ‘5’. In sintesi, al di là dei dettagli del ruolo, si punterà sul valore. Il tutto però dopo aver ‘sistemato’ il roster dei giocatori italiani. In dirittura d’arrivo, vicinissimo, il terzo profilo di alto livello dopo quelli di Grande e Tomassini. Si tratta di un lungo, che andrà a far compagnia al confermato Masciadri e al futuro americano, oltre che, con ogni probabilità, a un altro acquisto in versione ‘linea verde’. Il nome è quello di Alessandro Simioni, noto in Romagna per vestito la maglia di Ravenna nel biennio pandemico (2020-2022) e reduce dall’esperienza in Serie A con la De Longhi Treviso. Con i veneti Simioni ha chiuso a 2.5 punti segnati in 7 minuti di media, mentre nell’annata precedente all’OraSì in A2 aveva fatto registrare 9 punti in 29 minuti.

Loriano Zannoni