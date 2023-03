La Rinascita si affida a Johnson per fare suo il derby con Ravenna

Un chiaro ‘primo violino’ nella Rinascita (Jazz Johnson, che viaggia a 19.8 punti a uscita), un coro a più voci per l’OraSì Ravenna, dove il miglior realizzatore – il play statunitense Anthony – non va oltre i 13.4 pt a partita. Questa è la prima, sostanziale differenza che salta agli occhi analizzando le statistiche delle ‘cugine’ romagnole che domani pomeriggio si troveranno di fronte al Pala De Andrè nell’ambito della penultima giornata di regular season del campionato di A2, girone Rosso. Dietro Johnson, poi, è nitida l’impronta dell’altro straniero, Derek Ogbeide, centro che sforna 15.9 punti a gara, tanto che i due ‘forestieri’ di Rbr producono in cooperativa ben 35.7 punti, mentre Anthony e Vrankic, lungo subentrato di rincorsa per Lewis, si fermano a 24.4 pt. Nel parco indigeni, però, Ravenna ha negli uomini da quintetto tre giocatori di buon impatto offensivo: l’ala italo-argentina Musso (13.0), la guardia Bonacini (10.6) e l’ala forte Petrovic (9.4). Nella formazione riminese, invece, il terzo cannoniere – Stefano Masciadri, ex dell’incontro – è lontano dalla doppia cifra (8.1 pt per lui). Spulciando poi nei numeri di squadra, RivieraBanca segna di più (76.9 pt contro 72) e subisce leggermente meno (77.6 contro 78.2), così come la Rinascita tira meglio sia da due (51% contro 48%) che dalla lunetta (73% contro 72%), mentre i bizantini si fanno preferire nelle triple (35% contro 34%) anche se sono più parchi nel prendersi le conclusioni dalla distanza (20.9 tentativi dall’arco a gara contro le 25.1 bombe scagliate mediamente dai biancorossi). A rimbalzo, invece, fa decisamente la voce grossa Rimini (35.4 ‘carambole’ contro le 31 degli avversari). L’OraSì, infine, può esibire un miglior rapporto tra palle perse e recuperate (-5.2 contro il -7.2 dell’Rbr). Intanto la Rinascita ha già lanciato la campagna di mini-abbonamenti per la Poule Promozione. E a livello di poltroncine rosse vale la regola ‘prendi tre, paghi due’.

a.c.