La rivincita di Sofia Longo, argento ai campionati italiani

Quaranta chili d’argento. La giovane riccionese Sofia Longo si è presentata al PalaPellicone, palazzetto federale della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali) come testa di serie numero 4 nella categoria 40 chilogrammi, esordienti B, under 14 del Campionato italiano. Un ritorno ad alti livelli dopo un periodo difficile, ricordando i sei mesi di stop dopo un problema alle ginocchia all’inizio del 2022. La ripresa delle attività sul finire dell’anno scorso con i primi risultati significativi anche se il finale del campionato nazionale non era andato affatto bene. Il 2023 è stato l‘anno della rinascita per Sofia, sotto lo sguardo attento di Giuseppe Longo, papà e direttore tecnico della sezione judo della Polisportiva comunale Riccione per la quale concorre Sofia. "‘Sofia oggi siamo in A1, non esistono incontri facili’ – ricorda Giusepe -. Ho ripetuto a Sofia questo mantra per settimane, allenamento dopo allenamento, fra una seduta di fisioterapista e una con la nostra psicologa sportiva". Il primo incontro l’ha vista confrontarsi con la laziale Longobardi, superata infine con un ippon spettacolare. Poi le semifinali dove l’atleta è arrivata prima del ranking. Sofia ha superato anche questo ostacolo approdando alle semifinale. Un confronto combattuto, ma Sofia l’ha spuntata arrivando in finale contro la ligure Francesca Sini. La sfida finale ha sorriso alla ligure, capace di impostare il confronto nel migliore dei modi.