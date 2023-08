La San Marino Academy alza il muro con Valeria Gardel

La prima squadra femminile della San Marino Academy riparte da molte certezze e da alcuni innesti. In vista del prossimo campionato di serie B. In difesa, uno dei volti nuovi è quello di Valeria Gardel, classe ’98, ex di Lavagnese, Torres, Tavagnacco, Sampdoria e, lo scorso anno, del Ravenna Women, dove ad allenarla c’era Massimo Ricci, tecnico che Valeria ritrova in questa nuova avventura con i colori biancazzurri della Repubblica. "Il mio ambientamento nella San Marino Academy direi che è stato estremamente positivo – fa sapere la neo titana – Mi sto trovando molto bene, anche grazie alla presenza di mister Ricci, che già conosco. Il gruppo è giovane e si sta amalgamando velocemente. Non ci mancano le motivazioni per fare bene in questa stagione. Tutte noi vogliamo dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi personali e di squadra".

Gardel agisce come difensore centrale. Forte fisicamente, non disdegna le sortite offensive sui calci piazzati. Anzi, la San Marino Academy sa particolarmente bene quanto possa essere pericolosa sulle palle inattive, avendo subìto gol proprio da lei, su corner, nel derby di Coppa Italia del settembre 2022. "È vero, mi piace cercare il gol sui calci piazzati – conferma Gardel ripensando a quel gol, ma non solo a quello – Spero possa essere un’arma utile nel corso della stagione. Ma tutte noi siamo chiamate a dare il meglio di noi stesse per conquistare la vittoria in ogni singolo impegno che ci attende. E questo vale in attacco come in difesa". La Coppa Italia è di stretta attualità anche oggi, dato che il 10 settembre sarà subito sfida dentro o fuori con l’Hellas Verona, ad Acquaviva. Un antipasto sostazioso in vista dell’esordio di campionato, subito la settimana successiva, contro il Bologna, sempre in casa.

"Le due partite casalinghe che inaugureranno la nostra stagione possono rappresentare un fattore molto positivo per noi – il parere della giocatrice ex Ravenna – Ci sarà il pubblico a sostenerci, ma al contempo dovremo ricercare anche la tranquillità, oltre alla consapevolezza dei nostri mezzi. C’è emozione per l’esordio e per questo dovremo prepararci bene, anche mentalmente". E, per ora, non resta che continuare ad allenarsi.