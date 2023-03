La serie D si ferma

Il campionato di serie D si ferma per fare strada al torneo di Viareggio e lo United Riccione tira il fiato ripensando alle ultime uscite a digiuno. I biancazzurri negli ultimi 180 minuti hanno tirato il freno a mano con Scandicci e Crema e sanno benissimo che alla ripresa per i playoff sarà una vera e propria volata. Sei tappe al traguardo con i romagnoli che dovranno affrontare alla ripresa la Sammaurese al ‘Nicoletti’, prima di vedersela con Correggese, Prato, Forlì, Carpi e Mezzolara. Una lunga serie di scontri diretti con le squadre d’alta classifica, mentre là davanti a contendersi il ritorno tra i professionisti saranno la Giana Erminio e quella Pistoiese che ha appena scavalcato in classifica i lombardi. Lo United, grazie a un girone di ritorno con il piede sull’acceleratore, ora può puntare ai primi cinque posti della classifica. Ma non si può perdere altro terreno.