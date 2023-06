La Spal batte due colpi: ecco Fusco e Righi

L’apertura ufficiale del mercato estivo è dietro l’angolo, ma sono tante le squadre di serie C che si sono già mosse verso il prossimo campionato. E’ il caso della Spal che, appena retrocessa dalla B, ha rivoluzionato lo staff dirigenziale. La direzione dell’area tecnica ferrarese è stata ffidata a Filippo Fusco, mentre il nuovo direttore sportivo è Emanuele Righi. Ha cambiato tutto anche la Lucchese che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo ds. Si tratta dell’ex centrocampista del Rimini, Alessandro Frara. E con lui è arrivato in Toscana anche il tecnico Giorgio Gorgone. Resta tutta da decifrare la situazione in casa Cesena. Mister Toscano sembrava destinato al Vicenza, ma ieri il club veneto ha annunciato l’ingaggio dell’ex allenatore della Reggiana neopromossa in serie B, Aimo Diana. Il valzer delle panchine è già abbondantemente iniziato. Dal ballo, anche se ancora per poco, resta fuori il Rimini.