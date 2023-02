La squadra della Perla Verde segna undici volte: Modena ko

Undici volte a bersaglio. Tanti i gol grazie ai quali le ragazze dell’Under 17 della Femminile Riccione strapazzano il Modena fanalino di coda. Un successo decisamente firmato da Iorio, autrice di un poker. Poi in zona gol c’è stata gloria anche per Rossi (doppietta per lei), Saraniti, El Abassi e Saruba. Al conto va aggiunto anche un autogol delle emiliane. Una vittoria grazie alla quale la squadra della Perla Verde sale a quota 33 in classifica agganciando il Parma fermato in casa dal Sassuolo. Al vertice, con quattro punti di vantaggio sulle biancazzurre romagnole, continua a comandare il Cesena che non ha fatto sconti nemmeno alla Reggiana terz’ultima della classe.

Under 17 (18ª giornata): Reggiana-Cesena 0-7, Femminile Riccione-Modena 11-0, Parma-Sassuolo 0-2, Ravenna-Bologna (si gioca oggi). A riposo la Spal.

Classifica: Cesena 37; Sassuolo 36; Parma, Femminile Riccione 33; Bologna 29; Ravenna 16; Reggiana 13; Spal 11; Modena 0.