La squadra della Perla Verde si mette in tasca un punto

Non è bastato un gol alla formazione Juniores della Femminile Riccione per mettere in tasca tutto il bottino contro il Fossolo 76 davanti al pubblico amico. Le biancazzurre fanno un passo in avanti in classifica portandosi a quota 15, a tre passi da Besurica e Imolese. In vetta alla classifica continua a comandare il Bologna che non ha lasciato scampo nemmeno all’Imolese rifilando ben undici gol alle vicine di casa. Ma il Modena non molla. Le emiliane, infatti, hanno avuto la meglio sul Besurica, seppur con un successo meno largo rispetto alle bolognesi.

Under 19 (11ª giornata): Besurica-Modena 1-2, Bologna-Imolese 11-1, Femminile Riccione-Fossolo 76 1-1, United Romagna-Real Salabolognese 2-1.

Classifica: Bologna 31; Modena 27; Besurica, Imolese 18; Femminile Riccione 15; United Romagna 10; Fossolo 76 4; Real Salabolognese 3.