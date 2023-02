La squadra della Repubblica non lascia scampo alla Vis

Niente da fare per l’Under 16 serie C del Rimini in casa contro l’Ancona (1-4). Rimini: Ripari, Petrini, Imola, Alessi, Magi, Jubani, Cagnoli (20’ st Morri), Rota (12’st Zanieri), Bernardi (27’ st Lepri), Padroni, Brolli. A disp.: Perazzi, De Gaetano, Fiordalisi, Para. All.: Pieri. Vittoria di peso per i ragazzi della San Marino Academy sul campo di casa contro la Vis Pesaro (3-1). Il tris biancazzurro è stato firmato da Protti, Veneziano e Bindi. San Marino Academy: Tassinari, Forcellini, Marinucci, Pasolini (75’ Grandoni), Marani, Bugli, Zavoli (53’ Semperlotti), Gostoli (53’ Bindi), Protti, Arcangeli (78’ D’Angeli), Valentini (75’ Mularoni). A disp.: Della Balda. All.: Magnani.

Under 16 serie C. Girone C (11ª giornata): Rimini-Ancona 1-4, Reggiana-Cesena 1-2, Imolese-Montevarchi 1-0, San Marino Academy-Vis Pesaro 3-1.

Classifica: Cesena 31; Ancona 20; Reggiana 17; Vis Pesaro 16; Imolese 13; Montevarchi, Rimini 11; San Marino Academy 6.