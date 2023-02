Partita pazza della San Marino Academy in casa del Pero, capolista e reduce da nove vittorie consecutive (6-4). Le padrone di casa partono fortissimo, sbloccando il risultato in avvio col diagonale di Moresco per poi raddoppiare con Annese. Prime di altre due reti: un’altra di Annese e una segnata da Attanasio. Le Titane provano a scuotersi e lo fanno portandosi addirittura sul 4-4 con Lanzarotti, Taioli, Comandini e Venturini. Poi una serie di tiri liberi premia le padrone di casa, nuovamente avanti dai dieci metri con Marsili e capaci di chiuderla al 37’ con Moresco.

Futsal A2 Girone A (16ª giornata): Bagnolo-Jasnagora 5-5, Cus Cagliari-Cus Milano 1-2, L84-Santu Predu 6-2, Polisportiva 1980-Hurricane 3-3, Pero-San Marino Academy 6-4, Corticella-Infinity 1-2. E’ rimasta a riposo la Mediterranea.

Classifica: Pero 36; L84 34; Mediterranea 32; Jasnagora 28; Infinity 27; Polisportiva 1980 24; San Marino Academy 23; Cus Milano 16; Hurricane, Corticella 14; Cus Cagliari, Bagnolo 7; Santu Predu 6.