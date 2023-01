La squadra di Berardi fa un passo avanti in classifica

Hanno raccolto un punto prezioso gli Under 14 professionisti del Rimini davanti al pubblico amico contro l’Imolese (1-1). A bersaglio per i biancorossi c’è andato Pedrelli nella ripresa. Rimini che sale, così, a quota 20 in classifica in compagnia di Modena e Cesena. Rimini: Savoretti, Pedrelli, Odino, Fulvi, Mambelli (25’ st Mariotti), Samaritani, Amantini (5’ st Ciaroni), Vichi, Boscherini (5’ st Celli), A.Frati (10’ st Pensalfini), F. Frati. All.: Berardi. Netta sconfitta per i ragazzi della San Marino Academy sul campo del Bologna secondo della classe (7-2). Per i biancazzurri ci hanno messo la firma di Marra e Raschi, ma non sono state sufficienti per non restare a secco.

Under 14 professionisti (12ª giornata): Cesena-Modena 0-0, Rimini-Imolese 1-1, Bologna-San Marino Academy 7-2, Piacenza-Parma 0-4, Sassuolo-Fiorenzuola 4-0, Reggiana-Spal 0-1.

Classifica: Parma 36; Bologna 30; Sassuolo 26; Spal 23; Modena, Cesena, Rimini 20; Piacenza, Reggiana 11; Imolese 8; San Marino Academy, Fiorenzuola 1.