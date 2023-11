La squadra di Berretta cala il tris e resta al terzo posto

Tris biancorosso contro l’Arzignano Valchiampo. Il Rimini mette così in tasca altri tre punti pesanti davanti al pubblico amico (3-1) grazie alle reti realizzate in rimonta da Frati (doppietta per lui) e Pedrelli. Rimini: Mugellesi, Pedrelli, (28’ st Bartolucci), Odino, Vichi A., Arseni, Biagioni, Frati A. (21’ st Pensalfini), Fulvi (1’ st Casadei), Illuzzi, (28’ st Boscherini), Amantini (39’ st Mariotti), Frati F. (39’ st Giovagnoli). All.: Berretta. Giornata di relax per la San Marino Academy che ha osservato il proprio turno di riposo.

Under 15 Serie C. Girone B (9ª giornata): Vicenza-Virtus Verona 1-2, Lumezzane-Fiorenzuola 6-2, Spal-Mantova 5-1, Legnago-Albinoleffe 0-3, Padova-Triestina 4-2, Rimini-Arzignano Valchiampo 3-1, Trento-Cesena 1-3. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Padova 23; Albinoleffe 20; Spal, Rimini 17; Vicenza, Virtus Verona, Cesena 16; Lumezzane 14; Trento 12; Legnago 11; Mantova 6; Arzignano Valchiampo 5; Fiorenzuola 3; San Marino Academy 2; Triestina 1.