La squadra di Brocchini ricomincia da Mantova

Vacanze finite anche per le formazioni Primavera di casa nostra. Ha voglia di tornare in campo la capolista Rimini che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) riprenderà il proprio cammino sul campo del Mantova. Ben 13 i punti che dividono le due formazioni in classifica con i biancorossi che sin qui hanno messo insieme 31 punti in 12 gare giocate. Alle calcagna dei romagnoli ci sono Pro Patria e Novara, staccate di cinque punti e oggi, impegnate rispettivamente contrp Triestina e Sangiuliano City. Il Rimini si augura di iniziare il girone di ritorno con lo stesso piglio avuto in quello d’andata, staccando così in fretta le dirette concorrenti. Inizio di 2023 davanti al pubblico amico, invece, per i ragazzi della San Marino Academy che oggi sul campo di Dogana (calcio d’inizio alle 14.30) se la vedranno con la Virtus Verona. I biancazzurri di mister Cancelli nel girone d’andata sono riusciti a mettere insieme appena cinque punti e ora hanno voglia di cambiare marcia. Di punti la formazione veronese, invece, sin qui ne ha messi insieme quindici stazionando al quart’ultimo posto in classifica. Un match sì complicato, ma sicuramente non impossibile per i titani, che hanno chiuso il girone d’andata, prima della lunga sosta invernale, battuti piuttosto nettamente da una Pergolettese che naviga nella parte alta della classifica. La Virtus Verona, invece, ha chiuso il 2022 con una sconfitta, anche decisamente pesante, a pochi chilometri dalla Repubblica, sul campo della capolista Rimini. Rimini che nell’ultima parte del girone d’andata, prima del giro di boa, ha perso davvero pochissimi colpi anche contro gli avversari più quotati del gruppo A. Avversari che ora i biancorossi, nella seconda parte del campionato, hanno tutta l’intenzione di tenere il più possibile alla larga.

Primavera 4 Girone A (14ª giornata): Mantova-Rimini, Pro Patria-Triestina, San Marino Academy-Virtus Verona, Sangiuliano City-Novara, Torres-Pontedera, Trento-Pergolettese. A riposo l’Arzignano Valchiampo. Classifica: Rimini 31; Pro Patria, Novara 26; Arzignano Valchiampo, Triestina 21; Pergolettese 19; Mantova 18; Sangiuliano City 17; Virtus Verona 15; Trento, Torres 8; San Marino 5; Pontedera 4.