La squadra di Fallini vince il derby sul campo del Forlì

Chiusura di campionato con una vittoria sul campo del Calcio a cinque Forlì per i biancorossi del Rimini (5-3). Un successo che consente ai ragazzi di mister Fallini di chiudere al secondo posto, alle spalle della corazzata X Martiri. I riminesi, che si erano imposti recentemente sui forlivesi con un sonoro 12-0, questa volta si impongono ‘solo’ per 5-3. A sbloccare il risultato ci pensa Celli, seguito in chiusura di primo tempo da Martinini. Nella ripresa gli ospiti si fanno sotto con Minotti, ma una doppietta di Caputi e la rete di Para mettono al sicuro il risultato, rendendo inutili i gol di La Corte e nuovamente di Minotti. E dando il via ai festeggiamenti rimesi.

Futsal Under 21 seconda fase (5ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Calcio a cinque Rimini 3-5, X Martiri-Futsal Bellaria 1-5.

Classifica: X Martiri 29, Rimini 22, Futsal Bellaria 18, Ceisa Gatteo 16, Forlì 3.