La squadra di Masolini finisce ko

Battute d’arresto per le formazioni Under 16 serie C di Rimini e San Marino Academy. I biancorossi lasciano tutto sul campo della Spal (2-0). Rimini: Perazzi, Manzi, Fabbri (28’ st Lombardi L.), Scirocco (1’ st Celani), Cenci, Zammarchi, Foschi (28’ st Molfetta), Nava (38’ st Badioni), Cellarosi (38’ st Ramja), Eco (1’ st Grassi), Fontemaggi (1’ st Di Pollina). All.: Masolini. Lo stesso ha fatto l’Academy in casa della Triestina. San Marino: Cenci, Mirchev, Raschi (73’ Guidi), Pennacchini (73’ D’Angeli), Del Vecchio, Montali (73’ Zavoli), Podeschi (60’ Coletta), Meloni, Grandoni (60’ Molinari), Deronjic (47’ Berardinelli), Tamagnini (47’ Canarezza). All.: Vangelista.

Under 16 serie C. Girone B (5ª giornata): Virtus Verona-Legnago 2-2, Cesena-Vicenza 4-0, Arzignano Valchiampo-Lumezzane 0-2, Spal-Rimini 2-0, Triestina-San Marino 3-0, Padova-Trento 2-1. Classifica: Cesena, Spal 13; Triestina 12; Virtus Verona 10; Vicenza 9; Lumezzane, Arzignano 6; Padova, Trento, Legnago, San Marino 4; Rimini 1.