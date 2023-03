La squadra di mister Fallini ferma la corazzata X Martiri

Impresa della selezione Under 21 del Calcio a cinque Rimini che riscatta le ultime due sconfitte consecutive, imponendo uno scoppiettante 3-3 alla capolista X Martiri. I giovani biancorossi, dunque, riescono a fermare la cavalcata trionfale della corazzata X Martiri, campione nazionale in carica, che nelle ultime dieci uscite aveva conquistato ben nove vittorie e un solo pareggio. Passati in svantaggio al 7’, i biancorossi ribaltano il risultato con Gabrielli e Para, ma gli ospiti tornano in parità poco prima dell’intervallo con Russo. Nella ripresa il Rimini torna a mettere la testa davanti, ancora una volta grazie a Para. Tuttavia, i ragazzi di mister Fallini vengono raggiunti nuovamente, questa volta sul definitivo 3-3 con il gol ad opera di De Gregorio. I biancorossi interrompono, così, la serie di sconfitte che aveva segnato la seconda fase del campionato.

Futsal Under 21 seconda fase (4ª giornata): Calcio a cinque Rimini-X Martiri 3-3, Ceisa Gatteo-Calcio a cinque Forlì 2-0.