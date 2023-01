La squadra volta pagina e torna subito a correre

È un boccone amaro da digerire. Anzi, amarissimo. Ma per il Rimini è già il momento di voltare pagina. Perché la sconfitta nel derby con il Cesena, la seconda consecutiva a cavallo tra dicembre e gennaio con in mezzo la sosta natalizia, è di quelle capaci di lasciare strascichi e questo ai biancorossi non deve succedere. Anche perché domenica prossima la squadra di Marco Gaburro se la vedrà con un’altra big. Al ‘Romeo Neri’ arriva la Virtus Entella, squadra alla quale all’andata i romagnoli hanno fatto decisamente male in Liguria, e il Rimini deve immediatamente resettare il ko contro il Cesena.

Oggi il tecnico veneto, dopo un giorno di riposo, rivede i suoi sul campo. Il primo passo, quello che dà il via a una nuova settimana, sarà sicuramente quello di analizzare cosa non ha funzionato nei novanta minuti del Manuzzi. Ma una volta messa sotto la lente quella gara, verrà subito archiviata. Questa potrebbe essere la settimana del ritorno definitivo di Mencagli, ma anche quella in cui l’ultimo arrivato Mattia Rossetti entrerà sempre di più negli schemi riminesi. In attesa che il mercato dia ulteriorio spunti. La settimana sul campo che inizia oggi sarà una settimana tipo, senza troppi impicci pensando all’infermeria.