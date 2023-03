La Stella brilla e con 19 punti di scarto manda ko il Voltone

stella rimini

STELLA RIMINI: Pulvirenti 5, Fornaciari 21, Mancini 5, Gori 11, Serpieri 15; Colella, Naccari 9, Nuvoli 10, Baffoni, Scalorbi, Marzaloni ne, Lenti ne. All.: Casoli.

VOLTONE MONTE SAN PIETRO: Bernardini 2, A. Giacometti, Brunetti 13, Ferraro 11, Messina 2, Porrovecchio, J. Giacometti, Migliori 6, Nanni 3, Magi 9, Venturelli 2, Gherardi 9. All.: Menichetti.

Arbitri: Rusticali e Civinelli.

Parziali: 15-26, 32-37, 55-47.

Un primo quarto difficile, complicato, poi la scena se la prende tutta la Stella, che archivia la sfida contro il Voltone con un tonico +19 (-10 all’andata, in questo girone di Poule Salvezza di basket D). Fornaciari, al rientro, si avverte eccome, così come porta i suoi ‘mattoni’ belli pesanti Serpieri, costretto pure a stringere i denti per le precarie condizioni fisiche (ben 39’ in campo per il lungo, giusto il tempo di ‘fatturare’ 15 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi). Non erano a posto neppure Pulvirenti e Naccari, che hanno finito comunque per offrire un consistente contributo nell’importante successo sugli emiliani.