La Stella cade a Reggio, per la salvezza si fa dura

Sb Reggio

75

Stella Rimini

60

SCUOLA BASKET REGGIO EMILIA: Fall, Riccò 13, Della Mora 6, Generali 3, Borghi 3, Sow, Alfano 2, La Rocca 21, Caldarola, Monticelli 12, Gabbi 13, Castagnetti 2. All.: Croci.

STELLA RIMINI: Mancini 2, Pulvirenti 9, Fornaciari 14, Naccari 9, Serpieri 7; Scalorbi, Gori 10, Nuvoli 9, Marzaloni. All.: Casoli.

Arbitri: Cascioli e Beltrami.

Parziali: 24-19, 44-33, 58-46.

Sconfitta pesante, per la Stella, che vede assottigliarsi le speranze di rimanere aggrappata alla categoria nel girone H di poule salvezza di basket D. A Reggio i riminesi partone bene (4-12 sulla seconda bomba di Pulvirenti), ma da lì a poco si piantano e al 10’ devono già rincorrere, con quel -5 che raddoppia poi all’intervallo, emiliani che sfruttano una maggiore fisicità per conquistare tanti rimbalzi offensivi, preziose seconde opportunità per rimediare agli errori. La Stella scivola fino a -15 nel terzo quarto, per provare poi a risalire la corrente nell’ultimo spicchio di gara. La rincorsa, però, si stoppa su due appoggi sbagliati che le avrebbero regalato il -1, con Reggio che riallunga.