La Stella cede in casa alla forte Artusiana

stella rimini

58

forlimpopoli

65

STELLA RIMINI: Nuvoli 10, Naccari 4, Gori 7, Serpieri 3, Russu 20; Fornaciari 14, Bartoli, Mancini, Rizzo ne, Facchinetti ne. All.: Casoli.

ARTUSIANA FORLIMPOPOLI: Pinza 11, Fabiani 11, Maltoni 2, Gasperini 14, Gremantieri 3; Zammarchi 12, Spisni 2, Infante 2, Pambianco 8, Matteucci. All.: Grilli

Arbitri: Mazza e Rusticali.

Parziali: 19-14, 38-36, 45-48.

Niente da fare, per la Stella, nel recupero della quarta giornata di basket D, con l’Artusiana Forlimpopoli che passa nella palestra di via Fantoni. I riminesi non hanno Pulvirenti (mal di schiena), ma se la giocano a lungo alla pari. Nella ripresa, però, il gruppo di Casoli fatica oltre il lecito per mettere punti a referto (appena 20 in altrettanti minuti) e i forlivesi possono così allungare le mani sulla partita, anche se a 1’ dal gong la Stella è ancora a -2 col possesso (non sfruttato) per impattare. Gara solida per Russu (20 con 48 da tre e 8 rimbalzi). Domani (h. 21) c’è il derby casalingo con Riccione.