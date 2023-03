La Stella insegue solo Argenta senza affanni

stella rimini

72

cestistica argenta

80

STELLA RIMINI: Gori 9, Naccari 8, Pulvirenti 3, Russu 4, Nuvoli 20, Fornaciari 9, Serpieri 10, Mancini, Scalorbi 9, Bartoli ne, Colella ne. All.: Casoli.

CESTISTICA ARGENTA: Federici 11, A. Magnani 18, Alberti 5, T. Magnani 1, Cattani 12, Boggiani 9, Gregori 8, Ndiaye 6, Reggiani 2, Cortesi 1, Tumiati 7. All.: Ortasi

Arbitri: Costantini e Carpanelli.

Parziali: 17-23, 30-47, 43-66.

Niente da fare per la Stella nel confronto casalingo con Argenta, match inserito nella settima giornata, nonché prima di ritorno, della Poule Salvezza del campionato di basket D, girone H. La partita di fatto non c’è mai, poiché i riminesi scivolano progressivamente indietro, quarto dopo quarto, fino a ritrovarsi sul -23 alla penultima sirena. A quel punto, col risultato già acquisito, coach Casoli mette contemporaneamente in campo tre baby, Nuvoli, Scalorbi e Mancini, e la ‘linea verde’ paga, nel senso che nei 10’ conclusivi la PolStella piazza un prolungato parziale di 29-14. Ma i ‘ferraresi’, lo ripetiamo, avevano già messo in ghiaccio la partita.