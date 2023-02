Stella Rimini

69

Atletico Bologna

75

STELLA RIMINI: Marzaloni, Gori 12, Naccari 21, Pulvirenti 14, Russu 4, Nuvoli 9, Bartoli 2, Mancini 7. All.: Casoli.

ATLETICO BOLOGNA: Bergonzoni 7, Bosi 8, Lulli 3, Gamberini 14, Naldi 3, Albanelli 10, Vignoli 5, Baroncini 15, Chillo 3, Biolchini, Guidi 2, Simoni 5. All.: Pietrantonio.

Arbitri: Dragicevic e Civinelli.

Parziali: 11-21, 31-28, 48-58.

Una Stella in emergenza (out lo squalificato Fornaciari e Serpieri, influenzato) e neppure fortunata, col rientrante Russu costretto a fermarsi dopo appena 3’ per un infortunio muscolare, lascia semaforo verde ai baby dell’Atletico Bologna, squadra formata da ragazzi nati nel 2001 e annate successive. Una battuta d’arresto evitabile in condizioni normali, una sconfitta che potrà avere pure degli strascichi disciplinari, poiché a 4’ dalla fine Naccari – il più prolifico tra i riminesi – si fa espellere per proteste. Dopo due turni di questa Poule Salvezza del campionato di basket D, la Polisportiva Stella resta a quota 2 grazie alla vittoria centrata contro Russi nella prima fase.