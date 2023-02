La Stella rialza la testa

stella rimini

80

benedetto cento

75

STELLA RIMINI: Gori 10, Colella, Naccari 7, Pulvirenti 5, Nuvoli 16, Fornaciari 24, Serpieri 16, Baffoni, Bartoli, Mancini 2. All.: Casoli.

BENEDETTO 1964 CENTO: Barbieri 11, Bardelli, Drosi, Sgargi 15, Roncarati 16, Trazzi 15, Govoni 10, Basso 6, Baraldi 2, Campini ne, Vischi ne. All.: Cilfone.

Arbitri: Medici e Turrini.

Parziali: 20-11, 35-33, 52-51.

La Stella finalmente si sblocca, torna a sorridere a più di un mese dall’ultimo successo, quello contro Riccione. Ora, in Poule Salvezza, la squadra riminese ‘muove’ la sua classifica, issandosi a quota 4. Senza Russu, che potrebbe pure non rientrare più in questa stagione, la formazione di Casoli fa debuttare Colella, un play di Piombino appena tesserato. Si allargano così le rotazioni in una partita che va a decidersi solamente nel quarto periodo. A dare il là è Nuvoli con 6 punti a fila, Stella sul 60-53 a 7’ dal gong. Cento prova a tornare in scia, ma i riminesi sono bravi a tenere sempre gli avversari a distanza di sicurezza, salvo farsi limare qualcosa in chiusura. Buon bottino per Fornaciari, prestazione solida per Serpieri (in foto), che ai 16 punti aggiunge 7 rimbalzi.