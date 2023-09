La Supercoppa è della Folgore

La Folgore si prende la Supercoppa sammarinese di futsal 2023 e rovina il possibile triplete per il Fiorentino (2-1 il risultato finale). La squadra di Falciano, con in panchina il neo tecnico Claudio Zonzini, si riscatta così delle ultime due finali – campionato e coppa – andate proprio ai rossoblù di Matteo Michelotti. Il conto, davanti al portiere avversario lo apre Ercolani. Suo il gol che permette alla Folgore di mettere la freccia. Ma non tarda nemmeno il gol del Fiorentino, pronto a rimettersi subito in corsa con Zafferani. Seguito, però, dalla rete di Berardi che riporta avanti la Folgore. La squadra di Michelotti ci prova fino all’ultimo a riaprire il match, ma Geri e i suoi resistono sino al triplice fischio. La festa può così cominciare per la squadra di Zonzini che vince al primo colpo la Supercoppa 2023 e consegna ai giallorossoneri il loro secondo trofeo dopo quella dello scorso anno.