La Titan Services vince e si salva

La bella è della Titan Services, che si salva e resta in Serie D. In gara3 di playout le ragazze di Wilson Renzi hanno battuto 3-1 Portomaggiore (21-25, 25-9, 25-22, 27-25) e possono festeggiare la conclusione di una stagione lunga ma con l’obiettivo raggiunto. Grande festa anche per il pubblico amico accorso alla palestra Casadei di Serravalle. "È stata dura. Le nostre avversarie hanno giocato molto sciolte e noi, come al solito, siamo partite piano. – dice coach Renzi -. Finisce finalmente una stagione molto difficile per noi. Devo dire brave e ringraziare tutte le mie giocatrici".

Il tabellino della Titan Services: Magalotti 18, Ricciotti 8 Menicucci 8, Tura 19, Ghinelli 4, Esposito, Pasolini (L1), Bernardi 4, Muccioli 10, Filippi, Rossi, Casadei, Vaselli (L2), Lazzari.